Для мобилизованных предпринимателей продлят сроки уплаты налогов

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Правительство готовит законопроект о продлении сроков уплаты налогов и кредитных каникулах для мобилизованных предпринимателей, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.

Ожидается, что мобилизованным продлят сроки уплаты налогов, страховых взносов, других обязательных платежей, а также сроки предоставления отчетности либо декларации.

"Будет подготовлен проект федерального закона, по которому граждане смогут оставаться собственниками своего дела и заниматься предпринимательской деятельностью как лично, так и через третьих лиц. Для оформления доверенностей новому руководителю индивидуальные предприниматели, главы и единственные учредители своих компаний при призыве на военную службу получат несколько дней", – добавил Мишустин.

Президент России объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будет отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, будут проходить дополнительную подготовку.



Глава Минобороны Сергей Шойгу позже пояснил, что в рамках мобилизации будет задействовано около 1% мобилизационного ресурса – это те, кто отслужил, имеют военно-учетную специальность, боевой опыт. Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.



Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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