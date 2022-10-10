Мобилизация в РФ проходит как в стране, где ее не было более 80 лет – Медведев

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Частичная мобилизация проходит так, как она может проходить в стране, где таких мероприятий не было более 80 лет. Об этом заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в интервью журналистке Надане Фридрихсон, опубликованном в ее телеграм-канале.

По его словам, есть истинный патриотизм, есть человеческие эмоции, есть стандартное "раздолбайство".

Президент России объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будут отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, будут проходить дополнительную подготовку.



Глава Минобороны Сергей Шойгу позже пояснил, что в рамках мобилизации будет задействовано около 1% мобилизационного ресурса – это те, кто отслужил, имеют военно-учетную специальность, боевой опыт. Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.

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