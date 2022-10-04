В Госдуме предложили создать интернет-сервис поиска госпитализированных

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Депутат Госдумы Василий Власов предложил создать онлайн-ресурс для поиска информации о госпитализациях, сообщает RT.
По словам законодателя, развитие информационных технологий привело к появлению различных социально важных интернет-ресурсов, которыми сегодня пользуются миллионы граждан России. Это, к примеру, портал госуслуг или системы онлайн-записи к врачу.
При этом, по мнению парламентария, в вопросе госпитализации сейчас нет единого ресурса, позволяющего гражданину оперативно получить необходимую информацию.
В качестве примера он привел то, что родственники пожилого или тяжелобольного человека не всегда могут знать о том, что его госпитализировали. По словам Власова, лишь утратив с ним связь, граждане тратят значительное время на обзвон медицинских учреждений.
"В связи с этим прошу вас оценить целесообразность создания единого интернет-ресурса, на котором по дате рождения, ФИО, серии и номеру паспорта, иной личной информации можно будет оперативно получить сведения о факте госпитализации, медицинском учреждении, в которое был госпитализирован гражданин, контактных данных медицинского учреждения", – обратился Власов к главе Минздрава Михаилу Мурашко.
Ранее сообщалось, что врачам столичных поликлиник стал доступен новый сервис, который позволяет узнавать о госпитализации пациентов в онлайн-режиме. Наличие актуальной обновляемой информации поможет еще лучше следить за состоянием здоровья москвичей.
Сведения доступны в ЕМИАС всем врачам, включая узких специальностей. В отдельном блоке медкарты пациента видна дата госпитализации, наименование стационара и отделения, диагноз и другие детали. Благодаря этому медики будут в курсе обращений пациента за медпомощью в стационарное отделение. Также нововведение упростит обмен данными с другими поликлиниками и больницами.
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