Силуанов допустил, что дефицит бюджета может превысить запланированные 0,9% ВВП

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Дефицит российского бюджета в 2022 году может оказаться выше заложенных в нем 0,9% ВВП, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.

Он пояснил, что в текущем году возникают новые задачи, поэтому "цифра, скорее всего, подрастет". При этом глава Минфина подчеркнул, что все социальные обязательства бюджета будут обеспечены в безусловном порядке.

"Что касается новых задач, это и задачи, связанные с технологическим суверенитетом, и с развитием инфраструктуры и поддержки предпринимательства, – на все это также закладывается необходимое финансирование", – сказал Силуанов в интервью Наиле Аскер-заде в эфире телеканала "Россия 1".

Он напомнил, что в федеральный бюджет также заложены средства на восстановление регионов, пострадавших от действий киевского режима.

Силуанов также рассказал о запланированной на следующий год индексации пенсий и зарплат бюджетников. По его словам, на это потребуются дополнительные средства, однако повышать налоги не планируется.

Ранее Владимир Путин подчеркнул, что сбалансированность федерального бюджета должна быть сохранена для решения существующих проблем. Глава государства призвал при планировании брать во внимание макроэкономическую конъюнктуру и ситуацию на глобальных товарных и финансовых рынках.

До этого премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал, что целями нового бюджета являются развитие, нацпроекты, перестройка экономики, а также новые рабочие места и макростабильность.



"Деньги 24": бюджет России на следующие три года

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!