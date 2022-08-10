Минфин рассказал о заявках министерств на увеличение расходов бюджета

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Российские министерства и ведомства направили в правительство заявки об увеличении расходов бюджета на 2023–2025 годы на 5 триллионов рублей в год, сообщается на сайте Минфина РФ.

"В поступивших заявках была указана потребность в дополнительном финансировании порядка 5 триллионов рублей ежегодно", – говорится в сообщении.

Глава ведомства Антон Силуанов подчеркнул, что формирование бюджета происходит в условиях беспрецедентного санкционного давления.

Он также отметил появление новых задач при разработке бюджета. "С одной стороны, нужно не нарушить макроэкономическую устойчивость, основанную на финансовой стабильности. С другой стороны, выполнить все взятые обязательства и обеспечить выполнение намеченных целей в экономике и в социальной сфере", – отметил Силуанов.

По его словам, при формировании параметров госбюджета используется сбалансированный подход, при котором задействуются средства ФНБ, мобилизуются доходные источники и оптимизируются расходные обязательства.

Ранее сообщалось, что Минфин России планирует провести оценку необоснованных расходов государственных компаний.

Уточняется, что специалисты разработали методические рекомендации проведения оценки уровня операционных расходов компаний, а также подготовили мониторинг их исполнения.

