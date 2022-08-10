Минфин рассказал о заявках министерств на увеличение расходов бюджета

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Российские министерства и ведомства направили в правительство заявки об увеличении расходов бюджета на 2023–2025 годы на 5 триллионов рублей в год, сообщается на сайте Минфина РФ.
"В поступивших заявках была указана потребность в дополнительном финансировании порядка 5 триллионов рублей ежегодно", – говорится в сообщении.
Глава ведомства Антон Силуанов подчеркнул, что формирование бюджета происходит в условиях беспрецедентного санкционного давления.
Он также отметил появление новых задач при разработке бюджета. "С одной стороны, нужно не нарушить макроэкономическую устойчивость, основанную на финансовой стабильности. С другой стороны, выполнить все взятые обязательства и обеспечить выполнение намеченных целей в экономике и в социальной сфере", – отметил Силуанов.
По его словам, при формировании параметров госбюджета используется сбалансированный подход, при котором задействуются средства ФНБ, мобилизуются доходные источники и оптимизируются расходные обязательства.
Ранее сообщалось, что Минфин России планирует провести оценку необоснованных расходов государственных компаний.
Уточняется, что специалисты разработали методические рекомендации проведения оценки уровня операционных расходов компаний, а также подготовили мониторинг их исполнения.
Новости последнего часа: кабмин РФ начал подготовку бюджета на 2023 год
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: