Минфин РФ проведет оценку необоснованных расходов госкомпаний

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Министерство финансов России планирует провести оценку необоснованных расходов государственных компаний. Об этом говорится на сайте Минфина.

Уточняется, что специалисты разработали методические рекомендации проведения оценки уровня операционных расходов компаний, а также подготовили мониторинг их исполнения.

"Данные рекомендации одобрены рабочей группой при правительственной комиссии по вопросам оптимизации и повышения эффективности бюджетных расходов", – говорится в сообщении.

В Минфине отметили, что специалисты проверят траты, не связанные с основными видами деятельности, в том числе на аренду дополнительных помещений, дорогих автомобилей и прочее.

Ранее правительство России приняло решение выделить один триллион рублей из Фонда национального благосостояния (ФНБ) на покупку акций российских компаний в условиях западных санкций. Распоряжение подписал Михаил Мишустин. Минфину поручено приобрести в 2022 году акции российских эмитентов на условиях, определяемых ведомством.