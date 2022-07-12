Минфин РФ проведет оценку необоснованных расходов госкомпаний

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев
Министерство финансов России планирует провести оценку необоснованных расходов государственных компаний. Об этом говорится на сайте Минфина.
Уточняется, что специалисты разработали методические рекомендации проведения оценки уровня операционных расходов компаний, а также подготовили мониторинг их исполнения.
"Данные рекомендации одобрены рабочей группой при правительственной комиссии по вопросам оптимизации и повышения эффективности бюджетных расходов", – говорится в сообщении.
В Минфине отметили, что специалисты проверят траты, не связанные с основными видами деятельности, в том числе на аренду дополнительных помещений, дорогих автомобилей и прочее.
Ранее правительство России приняло решение выделить один триллион рублей из Фонда национального благосостояния (ФНБ) на покупку акций российских компаний в условиях западных санкций. Распоряжение подписал Михаил Мишустин. Минфину поручено приобрести в 2022 году акции российских эмитентов на условиях, определяемых ведомством.
Минфин РФ усилит мониторинг бюджетов регионов в 2022 году
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