Госдума ограничила доступ к информации об АО из РФ и запретила перестраховку у иностранцев

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Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, который до конца текущего года должен отрегулировать отношения в сфере финансового рынка и корпоративных отношений. Документ внесен кабмином для защиты национальных интересов России в связи с недружественными действиями иностранных государств и международных организаций.

Чтобы не допустить дестабилизации деятельности российских компаний акционерами-иностранцами, закон повышает с 1 до 5% голосующих акций порог участия в капитале акционерного общества, который дает право на получение его документов.

Совет директоров Центробанка теперь сможет определять перечень информации финансовых организаций, которую они вправе не раскрывать для неограниченного круга лиц. В то же время эта информация в любом случае должна предоставляться Банку России.

Госкомпании, госкорпорации и компании с участием РФ, освобожденные от раскрытия информации, должны будут уведомлять о ней не только ЦБ, но и Росимущество. Последнее обязано представлять соответствующую информацию Минфину и Счетной палате РФ по их запросам.

Одновременно российским страховщикам запретят заключать сделки с иностранными страховщиками, перестраховщиками и страховыми брокерами из недружественных государств. Также нельзя будет перечислять им деньги по уже заключенным договорам.

В исключительных случаях Центробанк может выдавать разрешение на проведение таких действий. Также совет директоров ЦБ наделят правом определять обязательства, которые страховая организация может не передавать в Российскую национальную перестраховочную компанию, а уполномоченные банки – правом продавать физлицам драгоценные металлы в слитках за наличную иностранную валюту.

Эти нормы будут действовать до конца года.

Ранее правительство России приняло решение выделить один триллион рублей из Фонда национального благосостояния (ФНБ) на покупку акций российских компаний в условиях западных санкций. Распоряжение подписал Михаил Мишустин. Минфину поручено приобрести в 2022 году акции российских эмитентов на условиях, определяемых ведомством.

Владимир Путин подписал указ "О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Соединенных Штатов Америки и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций". Документ регулирует принципы работы с иностранной валютой, а также акциями публичных акционерных обществ.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник. После этого против России начали вводить санкции, также стали закрываться некоторые магазины.