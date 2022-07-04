Мишустин призвал построить технологический суверенитет в РФ как можно быстрее

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

России необходимо в сжатые сроки создать технологический суверенитет, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на пленарной сессии "Иннопром-2022".

"Ни одной стране в мире и никогда больше нельзя гарантировать поставки важнейшей продукции из-за рубежа. А значит, нам нужно в сжатые сроки построить технологический суверенитет", – цитирует его РИА Новости.

Он также отметил кардинальные изменения в существующем порядке.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал идею о технологическом суверенитете России.

По его словам, данная инициатива является "областью дискуссий". Он также подчеркнул, что технологический суверенитет не тождественен изоляции России. Страна не будет стремиться к изоляции и не может быть ограничена извне, пояснил Песков.

