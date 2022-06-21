Медведев отметил необходимость быстрого внедрения российских IT-разработок в госкомпаниях

18:53
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис
России необходимо оперативное внедрение отечественных разработок в сфере IT в госкомпаниях и госструктурах. Об этом на заседании межведомственной комиссии Совета безопасности РФ по вопросам обеспечения технологического суверенитета государства в сфере развития критической информационной инфраструктуры заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев. Видеозапись размещена в телеграм-канале политика.
"Для нас очень важно, чтобы все, что будет сделано, и все, что уже сделано, находило практическое применение, а не валялось где-то, причем под соусом того, что мы, мол, это все внедрим, но пока останемся на платформе Oracle или еще какой-нибудь иной. Всем заинтересованным органам власти, всем государственным структурам, всем государственным компаниям сейчас нужно действовать максимально быстро и слаженно, что называется, поверх ведомственных барьеров, иначе нас просто съедят", – сказал Медведев.
Он также подчеркнул значимость вопросов технологического суверенитета РФ в области критической информационной инфраструктуры.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил правительственной комиссии по цифровому развитию подготовить предложения по замещению зарубежных цифровых решений на российские программные продукты. Сделать это они должны до 1 августа.
Также премьер поручил проработать меры поддержки отечественных IT-компаний.
Он выразил мнение, что Минпромторг и Минцифры должны заняться организацией специализированных выставок и тематических конференций, которые объединили бы промышленных заказчиков и разработчиков отечественных инновационных решений.
Минцифры и Минфин работают над вопросом налоговых льгот для цифровых медиа
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: