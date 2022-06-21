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18:53

Медведев отметил необходимость быстрого внедрения российских IT-разработок в госкомпаниях

властьтехнологии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис

России необходимо оперативное внедрение отечественных разработок в сфере IT в госкомпаниях и госструктурах. Об этом на заседании межведомственной комиссии Совета безопасности РФ по вопросам обеспечения технологического суверенитета государства в сфере развития критической информационной инфраструктуры заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев. Видеозапись размещена в телеграм-канале политика.

"Для нас очень важно, чтобы все, что будет сделано, и все, что уже сделано, находило практическое применение, а не валялось где-то, причем под соусом того, что мы, мол, это все внедрим, но пока останемся на платформе Oracle или еще какой-нибудь иной. Всем заинтересованным органам власти, всем государственным структурам, всем государственным компаниям сейчас нужно действовать максимально быстро и слаженно, что называется, поверх ведомственных барьеров, иначе нас просто съедят", – сказал Медведев.

Он также подчеркнул значимость вопросов технологического суверенитета РФ в области критической информационной инфраструктуры.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил правительственной комиссии по цифровому развитию подготовить предложения по замещению зарубежных цифровых решений на российские программные продукты. Сделать это они должны до 1 августа.

Также премьер поручил проработать меры поддержки отечественных IT-компаний.

Он выразил мнение, что Минпромторг и Минцифры должны заняться организацией специализированных выставок и тематических конференций, которые объединили бы промышленных заказчиков и разработчиков отечественных инновационных решений.

Минцифры и Минфин работают над вопросом налоговых льгот для цифровых медиа

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