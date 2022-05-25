Бета-версия магазина приложений RuStore стала доступна пользователям Android

Фото: ТАСС/Андрей Гордеев

Бета-версия магазина приложений RuStore от VK и Минцифры стала доступна для пользователей гаджетов на платформе Android, сообщается в телеграм-канале министерства.

Скачать маркетплейс можно на сайте rustore.ru.

Как уточнили в министерстве, свыше 100 приложений доступны пользователям, среди них приложения мобильных операторов, сервисы "Яндекса", VK, Сбера, "Госуслуги", а также игры и маркетплейсы. Кроме того, в бета-версии RuStore интегрированы системы безопасности "Лаборатории Касперского" и VK.

При этом разработчики могут через личный кабинет загружать приложения в маркетплейс самостоятельно, а поддержка пользователей доступна круглосуточно.

Летом в маркетплейс планируют интегрировать платформу push-уведомлений, платежной системы, а также запустить рейтинги приложений. До конца 2022 года в RuStore появятся маркетинговые и аналитические инструменты.

16 мая стало известно, что компания VK подала три заявки в Роспатент на регистрацию товарного знака RuStore. Уточнялось, что планируется регистрация нескольких логотипов, на одном из которых черными буквами написано RuStore. На других рядом с названием расположен черный или синий квадрат, а внутри него изображены три папки.

В конце апреля Михаил Мишустин поручил разработать российский магазин приложений к 1 июня. Его разработка будет осуществляться под контролем Минцифры РФ. Магазин должен стать альтернативой иностранным платформам AppStore и Google Play.

