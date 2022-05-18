RuStore внесут в список приложений для предустановки на гаджетах – Минцифры РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Отечественный магазин приложений RuStore от VK и Минцифры РФ будет включен в перечень обязательных приложений для предустановки программ на технические устройства в России, сообщает РИА Новости.

Уточняется, что под техническими устройствами понимаются смартфоны, планшеты, компьютеры, ТВ с функцией Smart TV.

При этом предустановка приложения на смартфон касается только устройств на платформе Android.

Ранее гендиректор VK Владимир Кириенко заявил, что бета-версия магазина приложений RuStore от VK и Минцифры будет запущена 25 мая. Глава VK отметил, что на сегодняшний момент магазин содержит более 100 приложений. По словам Кириенко, RuStore будет доступен как для российских, так и для зарубежных разработчиков.

16 мая стало известно, что компания VK подала три заявки в Роспатент на регистрацию товарного знака RuStore. Уточнялось, что планируется регистрация нескольких логотипов, на одном из которых черными буквами написано RuStore, на других рядом с названием расположен черный или синий квадрат, а внутри него изображены три папки.

