Бета-версию магазина приложений от VK и Минцифры запустят 25 мая

14:00
Фото: Москва 24/Роман Васильев
Бета-версия магазина приложений RuStore от VK и Минцифры будет запущена 25 мая, заявил гендиректор VK Владимир Кириенко. Об этом сообщает RT.
"VK и Минцифры запустят бета-версию магазина приложений 25 мая", – сказал Кириенко.
Глава VK отметил, что на сегодняшний момент магазин содержит более 100 приложений. По словам Кириенко, RuStore будет доступен как для российских, так и для зарубежных разработчиков.
"Мы на первом этапе сосредоточились на российских разработчиках. Нам важно от них получить обратную связь. Как только откроется магазин приложений, мы будем готовы к диалогу и с зарубежными разработчиками", – сообщил он.
16 мая стало известно, что компания VK подала три заявки в Роспатент на регистрацию товарного знака RuStore. Уточнялось, что планируется регистрация нескольких логотипов, на одном из которых черными буквами написано RuStore, на других рядом с названием расположен черный или синий квадрат, а внутри него изображены три папки.
VK и Минцифры запустят бета-версию магазина приложений 25 мая
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