Серверы Google остаются в России – президент "Ростелекома"

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Google продолжает работать в России. Серверы компании по-прежнему действуют на территории РФ, заявил президент "Ростелекома" Михаил Осеевский.

"Первая волна опасений уже прошла. Мы видим, что давление на Россию продолжается. Пока ситуация стабильная. Трафик немного вырос в начале года. Потом после отключения Facebook (соцсеть признана экстремистской и запрещена на территории РФ. – Прим. ред.) упал. Сейчас из-за VPN снова вырос", – рассказал Осеевский.

Он отметил, что с технологической точки зрения российская сеть имеет большой запас прочности.

"Google работает, все сервера стоят, мы продолжаем на этом зарабатывать", – заключил президент "Ростелекома".

Ранее министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев сообщил, что в России не планируют закрывать видеохостинг YouTube. Он подчеркнул, что при принятии решения об ограничении какой-либо платформы власти обращают внимание на то, не пострадают ли от этого российские пользователи.

В свою очередь, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заверил, что Россия не останется без интернета. Он подчеркнул, что все задачи по укреплению технологического суверенитета и кибербезопасности страны, поставленные президентом Владимиром Путиным, будут выполнены.