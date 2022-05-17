Лавров заверил, что Россия не останется без интернета

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Россия не останется без интернета. Об этом заявил глава министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая на просветительском марафоне "Новые горизонты", организованном обществом "Знание".

"Я вас уверяю, что эти задачи, которые сейчас четко сформулировал президент, они будут выполнены. В том числе не останетесь вы без интернета, и я вместе с вами", – подчеркнул министр.

Ранее Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах по обеспечению информационной безопасности России. Руководители ведомств и субъектов РФ должны возложить на замруководителя органа полномочия по обнаружению, предупреждению и устранению последствий кибератак, а также реагированию на подобные инциденты.

Позже президент РФ, выступая на заседании попечительского совета фонда "Талант и успех", заявил о важности укрепления технологического суверенитета России. Глава государства отметил, что этот вопрос всегда является важным, но в сегодняшних реалиях получает приоритет.