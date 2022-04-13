Эксперт объяснил, как изменится стоимость техники при параллельном импорте

Зарубежные бренды электроники и бытовой техники пока не спешат возвращаться в Россию после приостановки своей деятельности. Более того, некоторые производители решили полностью прекратить продажу своей продукции в РФ. Однако эксперты утверждают, что у россиян останется большой выбор всевозможной техники, в том числе полюбившихся брендов. Разбираемся, за счет чего удастся сохранить ассортимент на прилавках и станет ли такая электроника дороже.



Пока без них

Западные бренды по тем или иным причинам начали покидать российский рынок после начала специальной военной операции на Украине. В частности, об остановке продаж своей продукции в РФ 2 марта объявила компания Apple. В дальнейшем пользователям "яблочных" гаджетов ограничили доступ к некоторым приложениям и отключили возможность пользоваться сервисом Apple Pay.

Приостановил поставки в Россию и Samsung. В компании заявили, что продолжают следить за ситуацией, чтобы определиться с дальнейшими действиями. В конце марта ретейлеры отметили, что запасов техники от Apple и Samsung хватит на 2–3 месяца.

Среди других популярных производителей электроники отношения с Россией поставили на паузу такие бренды, как LG, Sharp и Panasonic. Приостановил свою деятельность в нашей стране и производитель компьютерной техники из Тайваня Acer. Всего в списке – десятки известных иностранных компаний.

В этой ситуации правительство решило узаконить параллельный импорт. Это процедура, при которой ввоз товаров в страну происходит без разрешения правообладателя. По словам Михаила Мишустина, мера гарантирует поставку в Россию продукции без оглядки на недружественные шаги зарубежных политиков. В кабмине уточнили, что все ввезенные таким способом товары пройдут необходимые контрольные процедуры и будут подлежать гарантийному обслуживанию.





Михаил Мишустин премьер-министр РФ Цель этого механизма – удовлетворить спрос на товары, содержащие результаты интеллектуальной деятельности. До сих пор их нельзя было продать на территории нашей страны без разрешения правообладателя.

Список товаров, которые разрешат ввозить в Россию в рамках параллельного импорта, утвердит Минпромторг.

На правительственном часе в Совете Федерации первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов заявил, что большинство работающих в России иностранных компаний не хотят уходить из нашей страны. Однако главные решения принимают штаб-квартиры, которые пока ставят бизнес на паузу и ждут дальнейшего развития событий, подчеркнул он.

Техника будет!

Чтобы решить проблему ушедших или приостановивших деятельность брендов бытовой техники и электроники, у России есть как минимум два пути, рассказал Москве 24 президент консорциума "Инфорус", специалист по кибербезопасности Андрей Масалович. "Первый – смотрим, какой товар не попадает в нашу страну, и пытаемся его воспроизвести. Кто это сделает, может и денег заработать, и получить научные титулы. На мой взгляд, стране необходимо наладить научно-техническую разведку, покупать и изучать лучшие образцы того, что нам надо, и делать такие же", – считает эксперт.

Другим методом завоза электроники в Россию станет ныне разрешенный параллельный импорт. Тем, кто займется этими процессами, предстоит найти точки, где необходимого товара много, и договориться с поставщиками, объясняет Масалович.





Андрей Масалович президент консорциума "Инфорус", специалист по кибербезопасности Они капиталисты, вопрос только в цене. Это безопасно и безобидно. Тем более сейчас, когда шесть миллиардов людей на планете хотят дружить с Россией, потому что это денежно.

"Есть хабы вроде Шанхая и Сингапура, где сконцентрированы люди, которые готовы поговорить о любых поставках в Россию чего угодно. Кроме того, есть интернет, который позволяет большую часть переговоров перенести в Сеть. То есть не надо для этого постоянно ездить в другие страны, кроме особых случаев. Также существует куча партнеров, которые готовы выступить финансовыми посредниками в подобных сделках", – рассказал Масалович.

Важно, чтобы завезенный в Россию по параллельному импорту товар был работоспособным и обслуживался по гарантии, продолжил специалист. Все это обеспечивает фирма, которая завезла продукцию из-за рубежа, отметил он.

Параллельный импорт не означает, что в страну начнут завозить продукцию без всякого контроля, подчеркнул в разговоре с Москвой 24 аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Компания официально оформляет все необходимые документы на груз и несет за него ответственность, проходит сертификацию от своего лица, а не от производителя, завозит его в Россию, берет на себя обязательства по гарантийному обслуживанию и продает его розничным сетям, объяснил он схему. Товары, которые придут в РФ по параллельному импорту, будут появляться в тех же самых магазинах, в которые люди и сейчас ходят за электроникой, сказал Муртазин.

Благодаря параллельному импорту недостатка в бытовой технике и гаджетах в России не возникнет, убежден он. Однако цены на нее могут вырасти.





Эльдар Муртазин аналитик Mobile Research Group Параллельный импорт на 100% способен удовлетворить запросы российских потребителей. Просто в предыдущие годы, начиная с 2000-х, Россия выстраивала цивилизованный рынок. Сейчас он будет рушиться с точки зрения ранее принятой схемы, что мы соблюдаем права компаний и препятствуем ситуации, когда можно брать товар где угодно и без желания правообладателя поставлять его в Россию. По сути, это уходит в прошлое.

"При параллельном импорте подешеветь техника не может, так как усложняется логистика ее поставок. Смартфоны, скорее всего, подорожают процентов на 20. Цена на крупную бытовую технику может увеличиться в полтора-два раза", – считает аналитик.

Основной момент при параллельном импорте касается гарантийного ремонта техники, пояснил Муртазин, ведь официального обслуживания от производителя товара не будет. "Этим будут заниматься неавторизованные сервисные центры. Это ограничивает количество тех вещей, которые можно ремонтировать. Проблемой это назвать нельзя, но это не так приятно, как получать всякие "плюшки" от производителя", – рассказал Муртазин.

С русификацией ввозимых параллельным импортом товаров проблем в целом не возникнет, продолжил эксперт. К примеру, в большинстве смартфонов русский язык предустановлен сразу. При этом проблемы могут быть с крупной бытовой техникой, где панели изготавливают под конкретную страну. В пример Муртазин привел стиральные машины. При параллельном импорте такая техника будет идти из стран, где банально говорят на другом языке, добавил аналитик.

