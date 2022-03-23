Компания Sharp приостановила отправку продукции в РФ

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Японская компания Sharp, производящая технику, приостановила поставки в Россию из-за ситуации на Украине. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на пресс-службу компании.

"Мы будем продолжать внимательно следить за ситуацией и принимать адекватные меры в соответствии с духом нашей хартии корпоративного поведения Sharp Group", – говорится в сообщении.

В компании добавили, что они обеспокоены происходящим на Украине и желают скорейшего мирного урегулирования ситуации.

Ранее сообщалось, что немецкий концерн Siemens приостанавливает действия контракта на покупку новых электропоездов "Сапсан". Речь идет о контракте от 2019 года на закупку и техническое обслуживание 13 новых поездов "Сапсан" на общую сумму 1,1 миллиарда евро.

Ситуация осложнилась после того, как 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.