В России не планируют закрывать YouTube

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Фото: ТАСС/Zuma
В России не планируют закрывать видеохостинг YouTube. Об этом в рамках федерального просветительского марафона "Новые горизонты" сообщил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев.
"Прежде всего, когда мы что-то ограничиваем, мы должны четко понимать, что наши пользователи не страдают", – заявил глава Минцифры.
Ранее депутат Госдумы от Крымского региона Алексей Черняк предложил законодательно запретить на территории России доступ к видеохостингу YouTube минимум на 10 лет. С такой инициативой парламентарий выступил после блокировки YouTube-канала "Дума ТВ". По мнению Черняка, данное действие со стороны видеохостинга можно расценивать как цензуру и провокационное нарушение прав и свобод, а также монополию на продвижение информации.
Между тем генеральный директор компании Zecurion Алексей Раевский рассказал, что технически заблокировать видеохостинг в России без доступа через VPN возможно, но это дорогостоящее решение, которое себя не окупит.
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