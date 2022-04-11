Эксперт оценил возможность блокировки YouTube в РФ без доступа через VPN

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Генеральный директор компании Zecurion Алексей Раевский рассказал Москве 24, что заблокировать YouTube без доступа через VPN возможно, но это дорогостоящее решение.

Ранее на YouTube был заблокирован аккаунт канала "Дума ТВ". Комментируя ситуацию, вице-спикер Госдумы Петр Толстой отметил в своем телеграм-канале, что видеохостинг ведет антироссийскую деятельность. Кроме того, он призвал заблокировать YouTube так, "чтобы ни под каким VPN зайти нельзя было".

По словам Раевского, поскольку в последнее время политика YouTube является враждебной, когда дело касается России, не исключено, что какие-то меры реагирования в отношении площадки будут приниматься.





Алексей Раевский генеральный директор компании Zecurion Если YouTube заблокируют в РФ, теоретически сделать так, чтобы нельзя было зайти через VPN, можно, но это будет довольно дорогостоящее решение и оно себя не окупит.

Эксперт прогнозирует, что после блокировки русскоязычная аудитория видеохостинга значительно снизится. Число людей, которые продолжат заходить на YouTube через VPN, будет не очень большим, считает он. "Так что я думаю, что как-то ограничивать VPN особо смысла нет", – отмечает Раевский.

Ранее хакер, специалист по кибербезопасности Сергей Вакулин предупредил россиян о рисках, сопряженных с использование VPN-сервисов, которые помогают обходить блокировку. В частности, речь идет об утечке данных пользователей. Дело в том, что некоторые сервисы могут обрабатывать, а также хранить у себя сведения о настоящем IP-адресе человека, сайтах, которые он посещал, а также сколько времени длилась сессия, объяснил эксперт.