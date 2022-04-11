Эксперт оценил возможность блокировки YouTube в РФ без доступа через VPN

15:19
Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов
Генеральный директор компании Zecurion Алексей Раевский рассказал Москве 24, что заблокировать YouTube без доступа через VPN возможно, но это дорогостоящее решение.
Ранее на YouTube был заблокирован аккаунт канала "Дума ТВ". Комментируя ситуацию, вице-спикер Госдумы Петр Толстой отметил в своем телеграм-канале, что видеохостинг ведет антироссийскую деятельность. Кроме того, он призвал заблокировать YouTube так, "чтобы ни под каким VPN зайти нельзя было".
По словам Раевского, поскольку в последнее время политика YouTube является враждебной, когда дело касается России, не исключено, что какие-то меры реагирования в отношении площадки будут приниматься.
Эксперт прогнозирует, что после блокировки русскоязычная аудитория видеохостинга значительно снизится. Число людей, которые продолжат заходить на YouTube через VPN, будет не очень большим, считает он. "Так что я думаю, что как-то ограничивать VPN особо смысла нет", – отмечает Раевский.
Ранее хакер, специалист по кибербезопасности Сергей Вакулин предупредил россиян о рисках, сопряженных с использование VPN-сервисов, которые помогают обходить блокировку. В частности, речь идет об утечке данных пользователей. Дело в том, что некоторые сервисы могут обрабатывать, а также хранить у себя сведения о настоящем IP-адресе человека, сайтах, которые он посещал, а также сколько времени длилась сессия, объяснил эксперт.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: