Россиян предупредили о возможной опасности VPN

09:15
Фото: depositphotos/prykhodov
VPN-сервисы, помогающие обойти блокировки и сбои в работе приложений, могут стать причиной утечки данных, рассказал хакер, специалист по кибербезопасности Сергей Вакулин.
По его словам, некоторые сервисы могут хранить и обрабатывать информацию о реальном IP-адресе пользователя, время сессии и какой сайт он в настоящее время посещает.
"Утечка произойдет и в том случае, если при установке приложения предоставить доступ к геолокации, микрофону, камере, хранилищу смартфона, даже если убрать сим-карту и подключить все через Wi-Fi", – рассказал Вакулин в интервью порталу Ura.ru.
В свою очередь, хакер Дмитрий Артимович подчеркнул, что VPN лучше устанавливать вручную. Для того чтобы пользоваться социальными сетями, можно скачать из Apple Store или Play Маркета приложение на смартфон, предварительно почитав отзывы, пояснил эксперт.
Артимович отметил, что если сервис нужен для работы, то лучше завести свой VPN и настроить его вручную.
1 марта пользователи социальных сетей Instagram, Facebook и TikTok сообщали о сбоях в работе сервиса. Так, 83% пользователей Instagram жаловались на работу приложения, 10% – профиля и 7% – веб-сайта. На неполадки жаловались жители Москвы, Санкт-Петербурга и других городов России.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: