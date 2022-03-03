Россиян предупредили о возможной опасности VPN

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VPN-сервисы, помогающие обойти блокировки и сбои в работе приложений, могут стать причиной утечки данных, рассказал хакер, специалист по кибербезопасности Сергей Вакулин.

По его словам, некоторые сервисы могут хранить и обрабатывать информацию о реальном IP-адресе пользователя, время сессии и какой сайт он в настоящее время посещает.

"Утечка произойдет и в том случае, если при установке приложения предоставить доступ к геолокации, микрофону, камере, хранилищу смартфона, даже если убрать сим-карту и подключить все через Wi-Fi", – рассказал Вакулин в интервью порталу Ura.ru.

В свою очередь, хакер Дмитрий Артимович подчеркнул, что VPN лучше устанавливать вручную. Для того чтобы пользоваться социальными сетями, можно скачать из Apple Store или Play Маркета приложение на смартфон, предварительно почитав отзывы, пояснил эксперт.

Артимович отметил, что если сервис нужен для работы, то лучше завести свой VPN и настроить его вручную.

1 марта пользователи социальных сетей Instagram, Facebook и TikTok сообщали о сбоях в работе сервиса. Так, 83% пользователей Instagram жаловались на работу приложения, 10% – профиля и 7% – веб-сайта. На неполадки жаловались жители Москвы, Санкт-Петербурга и других городов России.