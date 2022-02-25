Сбербанк опроверг информацию о сбоях в работе сервисов

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Информация о сбоях в работе Сбербанка является фейком, сообщили в кредитной организации. По ее данным, сервис Downdetector показывает некорректные данные.

Ранее сервис, отслеживающий функционирование популярных интернет-ресурсов, сообщил о жалобах на работу сервисов банка ВТБ, Райффайзенбанка и Сбербанка.

В Райффайзенбанке подтвердили технический сбой в приложении. По состоянию на 12:50 сообщилось о 239 жалобах на работу сервисов банка. Организация работает над устранением проблемы.

Ранее Евросоюз официально принял санкции против России за признание независимости ДНР и ЛНР. Под санкции подпали 351 депутат Госдумы и 27 физических и юридических лиц. Кроме того, России ограничили доступ к рынкам капитала и финансовым рынкам Евросоюза.

В свою очередь, Минфин США ввел санкции в отношении ВЭБ, Промсвязьбанка и 42 дочерних компаний данных финансовых организаций. Под ограничения подпали фининституты и угледобывающая компания ВЭБ. Кроме того, санкции затронули финансовые и технологические предприятия Промсвязьбанка.