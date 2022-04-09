Российские разработчики запустили сервис переноса каналов из YouTube во "ВКонтакте"

09 апреля, 22:48
Фото: depositphotos/pashapixel
Отечественные разработчики программного обеспечения Juice Development создали сервис переноса каналов из YouTube в соцсеть "ВКонтакте", сообщается в официальном сообществе разработчиков.
"Разработали сервис, с помощью которого блогеры могут удобно скопировать свой YouTube-канал на платформу "ВКонтакте". Несколько простых шагов и сервис разместит все нужные видеоролики в сообществе "ВКонтакте" или на личной странице", – говорится в сообщении.
Новый сервис разработан на платформе VK Mini Apps, с помощью него можно переносить YouTube-канал на платформу VK Видео. Для этого следует скопировать ссылку на свой канал, вставить в нужную графу и кликнуть "Продолжить", а далее следовать дальнейшим инструкциям.
Отмечается, что приложение не допускает возможности переноса канала третьими лицами – для этого оно создает уникальный код, который необходимо вставить в описание канала в YouTube Studio.
Ранее министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ подготовило перечень отечественных аналогов иностранных цифровых сервисов. Список поделен на 15 категорий. В их числе – социальные сети, мессенджеры, почтовые клиенты, образовательные ресурсы, сервисы бронирования жилья, редакторы документов и другие. Как отмечают в Минцифры, многие из представленных приложений и сервисов пользовались популярностью среди россиян и до ухода зарубежных компаний из РФ.
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