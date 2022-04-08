Минцифры представило список российских аналогов зарубежных сервисов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ подготовило перечень отечественных аналогов иностранных цифровых сервисов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Список поделен на 15 категорий. В их числе – социальные сети, мессенджеры, почтовые клиенты, образовательные ресурсы, сервисы бронирования жилья, редакторы документов и другие. Как отмечают в Минцифры, многие из представленных приложений и сервисов пользовались популярностью среди россиян и до ухода зарубежных компаний из РФ.

Так, в раздел соцсетей и мессенджеров попали "ВКонтакте", "Одноклассники", ЯRUS, "Мой мир", ICQ, Telegram и другие. В качестве клиентов электронной почты предлагается использовать "Почту Mail.ru", "Яндекс.Почту" и Tegu. Для работы с документами подойдут "Мой офис", "P7-Офис" и "Яндекс 360", а в числе сервисов видеоконференций доступны "Сферум", "Видеозвонки Mail.ru", "Видеозвонки VK" и "Яндекс.Телемост".

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о необходимости создания российской платформы для скачивания приложений для смартфонов. Сделать это нужно на фоне возможного прекращения деятельности AppStore и Google Play в РФ.

Он отметил, что подобный онлайн-магазин может заработать в России уже этим летом, добавив, что держит этот вопрос на личном контроле.

В марте платформы AppStore и Google Play ограничили свою деятельность в РФ. Google ограничил покупку приложений в Play Market для пользователей из России из-за нарушений работы платежных систем. Оплачивать новые подписки россияне больше не могут, однако доступ к ранее приобретенным приложениям сохранился.

Также по российским картам стала недоступна покупка платных приложений в AppStore.

