Минцифры представило список российских аналогов зарубежных сервисов

16:29
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ подготовило перечень отечественных аналогов иностранных цифровых сервисов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Список поделен на 15 категорий. В их числе – социальные сети, мессенджеры, почтовые клиенты, образовательные ресурсы, сервисы бронирования жилья, редакторы документов и другие. Как отмечают в Минцифры, многие из представленных приложений и сервисов пользовались популярностью среди россиян и до ухода зарубежных компаний из РФ.
Так, в раздел соцсетей и мессенджеров попали "ВКонтакте", "Одноклассники", ЯRUS, "Мой мир", ICQ, Telegram и другие. В качестве клиентов электронной почты предлагается использовать "Почту Mail.ru", "Яндекс.Почту" и Tegu. Для работы с документами подойдут "Мой офис", "P7-Офис" и "Яндекс 360", а в числе сервисов видеоконференций доступны "Сферум", "Видеозвонки Mail.ru", "Видеозвонки VK" и "Яндекс.Телемост".
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о необходимости создания российской платформы для скачивания приложений для смартфонов. Сделать это нужно на фоне возможного прекращения деятельности AppStore и Google Play в РФ.
Он отметил, что подобный онлайн-магазин может заработать в России уже этим летом, добавив, что держит этот вопрос на личном контроле.
В марте платформы AppStore и Google Play ограничили свою деятельность в РФ. Google ограничил покупку приложений в Play Market для пользователей из России из-за нарушений работы платежных систем. Оплачивать новые подписки россияне больше не могут, однако доступ к ранее приобретенным приложениям сохранился.
Также по российским картам стала недоступна покупка платных приложений в AppStore.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: