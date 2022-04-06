Пользователи компьютеров Apple оказались под угрозой из-за обновления

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Apple выпустила обновления безопасности к двум уязвимостям нулевого дня для macOS Monterey, однако забыла про предыдущие версии macOS Big Sur и Catalina, сообщает "Газета.ру".

В компании рассказали, что первая уязвимость позволяет вредоносным приложениям выполнять произвольный код с привилегиями ядра, а вторая может привести к раскрытию памяти ядра.

Уточняется, что владельцы компьютеров Apple с последней версией macOS Monterey теперь находятся в безопасности, под угрозой остаются устройства с более ранними версиями операционной системы.

Ранее сообщалось, что компания Apple планирует запустить сервис подписки на смартфоны, планшеты и другую технику.

Объявить о запуске могут до конца 2022 года. Рассматривается также вариант переноса анонса на 2023 год. Внедрение подписки на девайсы серьезно изменит стратегию компании и поможет увеличить доход.

