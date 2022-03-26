Специалист рассказал, когда в России появится альтернатива Apple Pay

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Профессор кафедры финансов, денежного обращения и кредита РАНХиГС Юрий Юденков заявил, что в России возможно запустить современные платежные приложения по аналогу с Apple Pay в России имеются. Об этом он рассказал "Вечерней газете".
Эксперт указал на то, чтобы эта система котировалась не только в РФ, но и в других странах, необходимо выстраивать именно международную платформу.
"Чтобы запустить азиатские платежные системы, которые к нам придут взамен Visa и Mastercard, причем как в виде мобильных сервисов, так и карт, необходимо для начала эти пластиковые карточки с китайской программой Union Pay создать и распространить, – сказал специалист.
Далее, по словам Юденкова, китайскую кросс-систему следует подключить к платежной программе "Мир". По истечении времени, когда появится отдельное мобильное приложение для российских пользователей с Union Pay, ее скачают и установят, то тогда и можно будет говорить о том, что появилась своя альтернатива Apple Pay.
Специалист пояснил, что процесс можно ускорить, если российские власти договорятся с представителями компаний Huawei и Samsung выпускать для россиян мобильные устройства со встроенной мобильной системой электронного банкинга.
Ранее сообщалось, что американская компания Apple уведомила Национальную систему платежных карт о приостановке поддержки карт "Мир" в платежном сервисе Apple Pay. С 24 марта загрузка новых карт в сервис стала недоступна.
В свою очередь, пресс-служба Сбербанка сообщила, что платежный сервис Samsung Pay продолжает поддерживать карты "Мир" в штатном режиме. В банке отметили, что клиенты могут пользоваться сервисами Системы быстрых платежей, "Плати QR", а также "Оплата лицом".
До этого Visa и Mastercard объявили о приостановке всех операций на территории России. Так, карты, выпущенные российскими банками, больше не будут поддерживаться американскими системами. Также в России не будут работать карты Mastercard и Visa, выпущенные за пределами страны.
Ситуация осложнилась после того, как 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Apple начал отключать карты "Мир" от системы Apple Pay
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