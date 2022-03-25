Сервис Samsung Pay работает с картами "Мир" в обычном режиме – Сбербанк

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Платежный сервис Samsung Pay продолжает поддерживать карты "Мир" в штатном режиме. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Сбербанка.

"Кошельки Samsung Pay и Mir Pay работают с картами "Мир" в штатном режиме", – говорится в сообщении.

В банке отметили, что клиенты могут пользоваться сервисами Системы быстрых платежей, "Плати QR", а также "Оплата лицом".

Ранее американская компания Apple уведомила Национальную систему платежных карт о приостановке поддержки карт "Мир" в платежном сервисе Apple Pay. С 24 марта загрузка новых карт "Мир" в сервис стала недоступна. Работа ранее загруженных карт будет остановлена Apple в течение ближайших нескольких дней.