Apple начала убирать из Apple Pay ранее добавленные карты "Мир"

16:34
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Компания Apple ограничила оплату картами российской платежной системы "Мир" и начала постепенно убирать ее из приложения Apple Pay, сообщает ТАСС.
В поддержке держателей карты "Мир" рассказали, что сейчас из приложения убирают уже добавленные карты.
Ранее сообщалось, что в платежной системе зафиксировали существенное уменьшение числа загрузок новых карт в сервис Apple Pay. Специалисты также отметили, что все механизмы Национальной системы платежных карт работают в штатном режиме.
В ночь на 2 марта компания Apple сообщила, что приняла решение приостановить продажи своей продукции в России, а также ограничить работу сервиса Apple Pay, не уточнив при этом, в чем будет заключаться ограничение. Позже стало известно, что платежные сервисы Apple Pay и Google Pay будут недоступны для карт Visa и Mastercard. О картах "Мир" тогда речи не шло.
24 марта владельцы техники Apple из России столкнулись с проблемой: карты платежной системы "Мир" перестали добавляться в Apple Pay. При попытке привязать карту к аккаунту всплывает уведомление о невозможности ее использования в данной системе мобильных платежей. При этом ранее привязанные к сервису бесконтактной оплаты карты продолжают работать: ими можно провести оплату в интернет-магазинах.
Компания Apple официально заявила об ограничениях в работе системы Apple Pay в РФ
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