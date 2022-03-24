Система "Мир" зафиксировала снижение числа загрузок новых карт в Apple Pay

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В платежной системе "Мир" зафиксировали существенное уменьшение числа загрузок новых карт в сервис Apple Pay. Об этом сообщает РИА Новости.

"Оплата уже загруженными в сервис Apple Pay картами "Мир" проходит без ограничений", – подчеркнули в пресс-службе.

Специалисты также отметили, что все механизмы Национальной системы платежных карт работают в штатном режиме.

"Мы направили запрос в компанию Apple, ждем информацию", – добавили в компании.

В ночь на 2 марта компания Apple сообщила, что приняла решение приостановить продажи своей продукции в России, а также ограничить работу сервиса Apple Pay, не уточнив при этом, в чем будет заключаться ограничение. Позже стало известно, что платежные сервисы Apple Pay и Google Pay будут недоступны для карт Visa и Mastercard. О картах "Мир" тогда речи не шло.

24 марта владельцы техники Apple из России столкнулись с проблемой: карты платежной системы "Мир" перестали добавляться в Apple Pay. При попытке привязать карту к аккаунту всплывает уведомление о невозможности ее использования в данной системе мобильных платежей. При этом ранее привязанные к сервису бесконтактной оплаты карты продолжают работать: ими можно провести оплату в интернет-магазинах.

