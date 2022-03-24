Apple запретила добавлять карты "Мир" в Apple Pay – пользователи

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Владельцы техники Apple из России столкнулись с проблемой: карты платежной системы "Мир" перестали добавляться в Apple Pay. При попытке привязать карту к аккаунту всплывает уведомление о невозможности ее использования в данной системе мобильных платежей.

При этом ранее привязанные к сервису бесконтактной оплаты карты продолжают работать: ими можно провести оплату в интернет-магазинах.

В самой компании официально запрет на привязку карт "Мир" пока не подтвердили. Между тем до этого в пресс-службе платежной системы заверяли, что карты по-прежнему можно загрузить в сервисы Mir Pay, SberPay, Apple Pay и Samsung Pay.

В ночь на 2 марта компания Apple сообщила, что приняла решение приостановить продажи своей продукции в России, а также ограничить работу сервиса Apple Pay, не уточнив при этом, в чем будет заключаться ограничение.

Позже стало известно, что платежные сервисы Apple Pay и Google Pay будут недоступны для карт Visa и Mastercard. О картах "Мир" тогда речи не шло.