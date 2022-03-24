Спрос на дебетовые карты "Мир" в марте увеличился в 3 раза – исследование

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Спрос россиян в марте на платежные карты "Мир" вырос втрое по сравнению с прошлогодним уровнем. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на исследование Росбанка.

По результатам исследования, спрос на дебетовые карты "Мир" за январь – март 2022 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2021 года в 2,4 раза. Больше всего карт "Мир" оформили жители Москвы, Приморского края, Хабаровского края, Якутии и Красноярского края.

Аналитики отмечают, что на фоне заявлений компании Apple об ограничении доступа к некоторым сервисам, а также решений Mastercard и Visa относительно карт своих платежных систем спрос на карты "Мир" в марте стал пиковым – прирост составил 427%.

Как отметили в банке, все больше пользователей доверяют цифровым картам "Мир". За две недели марта количество цифровых карт выросло в 5,5 раза по сравнению с февралем 2022 года.

Ранее Visa и Mastercard объявили о приостановке всех операций на территории России. Так, карты, выпущенные российскими банками, больше не будут поддерживаться американскими системами. Также в России не будут работать карты Mastercard и Visa, выпущенные за пределами страны.

Позднее стало известно, что платежные сервисы Apple Pay и Google Pay для карт систем Visa и Mastercard будут недоступны в России. В ЦБ отметили, что можно воспользоваться стандартной контактной или бесконтактной оплатой в полном объеме с помощью Mir Pay.

Ситуация осложнилась после того, как 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

