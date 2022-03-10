Google приостановил покупку приложений в Google Play для пользователей из РФ

09:59
Фото: ТАСС/Rafael Henrique/SOPA Images via ZUMA Press Wire
Google приостановил работу своей платежной системы для пользователей из России, сообщили в компании.
"В связи с нарушениями работы платежных систем мы приостановим платежную систему Google Play для пользователей в России в ближайшие дни", – говорится в сообщении.
Пользователи не смогут покупать приложения и игры, оплачивать подписки или совершать покупки цифровых товаров в приложениях с помощью Google Play. В то же время бесплатные приложения останутся доступными в Play Store.
Ранее Visa и Mastercard объявили о приостановке всех операций на территории России. Так, карты, выпущенные российскими банками, больше не будут поддерживаться американскими системами. Также в России не будут работать карты Mastercard и Visa, выпущенные за пределами страны.
Позднее стало известно, что платежные сервисы Apple Pay и Google Pay для карт систем Visa и Mastercard будут недоступны в России. В ЦБ отметили, что можно воспользоваться стандартной контактной или бесконтактной оплатой в полном объеме с помощью Mir Pay.
Ситуация осложнилась после того, как 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
SamsungPay и SberPay будут недоступны для карт Visa и Mastercard с 10 марта
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