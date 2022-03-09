"Тинькофф банк" начнет выдавать валюту в банкоматах

Фото: ТАСС/"Ведомости"/Максим Стулов

"Тинькофф банк" намерен начать выдачу валюты в своих банкоматах. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на заявление кредитной организации.

"У "Тинькофф" каждый банкомат, по сути, как полноценное отделение", – объяснили в пресс-службе банка.

Там отметили, что валюту станет возможно получать в установленных Центробанком рамках.

Ранее стало известно, что Райффайзенбанк сделал действующие карты Visa и Mastercard бессрочными. В пресс-службе пояснили, что перевыпускать карты больше не нужно.

Аналогичное решение ранее приняли в ВТБ.

До этого Центробанк сообщил, что платежные карты Visa и Mastercard, выпущенные российскими банками, продолжат работать внутри России в обычном режиме. Держатели Visa и Mastercard смогут расплачиваться картами, делать переводы и проводить операции в банкомате.

24 февраля США ввели санкции против Сбербанка, ВТБ, Совкомбанка, банка "Открытие" и Новикомбанка. Подразделение американского Минфина, которое отвечает за правоприменение в области санкций, предписало американским банкам к 26 марта закрыть корреспондентские счета Сбербанка и его "дочек". Начиная с этой даты американские финансовые организации не вправе осуществлять транзакции с участием Сбербанка.

Ситуация осложнилась после того, как Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник.