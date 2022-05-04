РКН требует разблокировать YouTube-канал Первого российского национального телеканала

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Роскомнадзор требует от компании Google разблокировки YouTube-канала Первого российского национального телеканала. Ограничение доступа к данному аккаунту ведомство считает нарушением принципов свободного распространения информации. Об этом сообщает пресс-служба РКН.
"Роскомнадзор потребовал от американской IT-компании Google LLC незамедлительно восстановить доступ к YouTube-каналу Первого российского национального телеканала. Подобные ограничительные меры, принятые администрацией видеохостинга YouTube в отношении российских СМИ, в корне нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней", – отмечает в сообщении.
В ведомстве подчеркивают, что блокировка этого аккаунта является недопустимой. Снять все наложенные ограничения Роскомнадзор требует немедленно. Кроме того, компания Google должна проинформировать надзорный орган о выполнении требования и пояснить причины введенных ограничительных мер.
Ранее Таганский районный суд Москвы оштрафовал "Википедию" на три миллиона рублей за неудаление семи статей о действиях российских военных на Украине. Это первый в России штраф, наложенный на "Википедию". Причиной такого решения стали, в частности, статьи о событиях в Буче и уничтожении больницы и театра в Мариуполе.
Требования ограничить распространение недостоверной общественно значимой информации о ситуации на Украине Роскомнадзор направлял "Википедии" дважды: 2 марта и 5 апреля. Оба требования в итоге были проигнорированы.
РКН обратился к Google с требованием разблокировать канал "Дума ТВ" на YouTube
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