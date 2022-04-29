Роскомнадзор ограничил доступ к сайту онлайн-энциклопедии искусства Wikiart

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Роскомнадзор ограничил доступ к сайту онлайн-энциклопедии визуального искусства Wikiart, следует из данных сервиса ведомства для проверки ограничения доступа к сайтам и страницам сайтов в интернете.

Уточняется, что доступ к сайту ограничен по требованию Генеральной прокуратуры России в соответствии с регламентом блокировки сайтов, которые содержат призывы к массовым беспорядкам, экстремизму и участию в незаконных массовых акциях.

Wikiart является онлайн-энциклопедией изобразительного искусства, в которую могут вносить изменения сами пользователи. В ее коллекции уже содержатся 250 тысяч работ 3 тысяч авторов, основная часть из которых не выставлена на всеобщее обозрение.

Ранее Роскомнадзор заблокировал популярный шахматный сайт chess.com. Ведомство ограничило доступ к двум страницам портала, на которых размещались сведения о ситуации на территории Украины.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

