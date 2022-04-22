Доступ к сайту игры S.T.A.L.K.E.R. 2 ограничили

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Роскомнадзор ограничил доступ к сайту игры S.T.A.L.K.E.R. 2, следует из данных сервиса ведомства для проверки ограничения доступа к сайтам и страницам сайтов в интернете.

По данным реестра, доступ ограничен по требованию Генпрокуратуры РФ согласно регламенту блокировки сайтов, где содержатся призывы к массовым беспорядкам, экстремизму, участию в незаконных массовых акциях.

В марте Роскомнадзор ограничил доступ к сайту украинской студии GSC Game World, которая разработала серию игр S.T.A.L.K.E.R. и Cossacks.

По данным ведомства, сайт заблокировали из-за нарушения закона в части статей 15.3 и 15.3-1 Федерального закона № 149-ФЗ. Закон "Об информации, информационных технологиях и защите информации" регламентирует порядок ограничения доступа к сайтам, которые содержат призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности и участию в проводимых с нарушением установленного порядка массовых мероприятиях.