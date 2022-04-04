Компания – разработчик World of Tanks прекращает бизнес в России

15:23
Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Компания Wargaming, известная разработкой проектов World of Tanks и World of Warships, объявила о прекращении деятельности в России и Белоруссии. Об этом со ссылкой на заявление организации сообщает News.ru.
"В течение последних недель Wargaming проводил стратегический анализ бизнес-операций по всему миру. Компания решила, что не будет владеть или управлять бизнесом в России и Белоруссии и покинет обе страны", – говорится в сообщении.
В настоящий момент компания Wargaming начала процесс закрытия студии в Минске. Кроме того, 31 марта компания передала игровой бизнес в России и Белоруссии под управление Lesta Studio, которая больше не связана с Wargaming.
"Компания не получит прибыли от этого процесса ни сегодня, ни в будущем. Наоборот, мы ожидаем значительных убытков в результате этого решения", – подчеркивается в заявлении компании.
Уточняется, что действующие продукты будут доступны пользователям в России и Белоруссии в течение переходного периода. В дальнейшем ими будет управлять новый владелец.
"Несмотря на масштабность этого решения, мы как компания уверены в будущем нашего бизнеса и стремимся предоставлять нашим игрокам качественные игры", – заключили в Wargaming.
Ранее польская игровая студия CD Projekt Red сообщила о приостановке продаж своих игр в России и Белоруссии. Ограничения коснулись и цифровых, и физических копий. При этом ранее купленные копии игр, а также исправления и дополнения продолжают работать.
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