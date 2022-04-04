PlayStation 5 сможет запускать игры времен PlayStation 3

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Фото: depositphotos/romankosolapov
PlayStation 5 сможет начать запускать игры времен PlayStation 3. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на журналиста Джеффа Грабба.
В настоящее время запуск игр седьмого поколения на PlayStation 5 возможен благодаря сервису PS Now, однако Sony в будущем может перейти на полноценную эмуляцию.
Сложность эмуляции связана с уникальностью PS3, однако некоторые эксперты уверены, что прямой запуск старых игр на PS5 возможен. В то же время Sony не хочет инвестировать деньги в разработку эмулятора.
Компания подтвердила, что игры с PS3 будут запускаться на новой консоли с помощью облачных сервисов, как это было в PS Now. Однако данный сервис отсутствует на территории России.
Ранее разработчик и издатель видеоигр Capcom, создавший Resident Evil, анонсировал новую игру под названием Exoprimal. Действие игры происходит в 2043 году. К этому моменту человечество создало специальную технологию, позволяющую прогнозировать "вспышки динозавров" – процесс, в результате которого в небе открывается портал, из которого на Землю начинает сыпаться волна динозавров.
Дочерняя компания Sony приостановит поставки и работу PlayStation Store в России
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