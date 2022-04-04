В WhatsApp появится раздел с сообществами

11:01
Фото: depositphotos/diego_cervo
В мессенджере WhatsApp появится раздел с сообществами, который заменит на iOS вкладку "Камера". Соответствующее изображение опубликовал портал WABetaInfo, сообщает "Газета.ру".
О начале работы над вкладкой с сообществами стало известно в 2021 году. На данном этапе в приложении нет такого раздела, однако уже появилось его описание.
В настоящее время эта функция находится на стадии разработки. На данный момент дата обновления неизвестна.
Ранее сообщалось, что Роскомнадзор ограничил доступ к российской версии ресурса по поиску вакансий Jooble. Также в реестр включили белорусскую версию сайта. Уточняется, что доступ к обеим версиям ресурса ограничен по требованию Генпрокуратуры РФ в рамках регламента блокировки сайтов, содержащих призывы к массовым беспорядкам, экстремизму и участию в незаконных массовых акциях.
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