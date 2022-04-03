Юрист объяснил, как убрать личные данные из интернета

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Фото: depositphotos/logoff
С развитием современных технологий россияне оставляют в интернете все больше персональной информации, которая может оказаться в руках мошенников, предупредил преподаватель факультета права НИУ ВШЭ Михаил Журавлев.
Если гражданин обнаружил информацию о себе на каком-либо сайте, где данные были опубликованы без его согласия, то это является правонарушением, подчеркнул юрист.
"Попытайтесь обратиться напрямую к владельцам сайта. В некоторых случаях – если у авторов контента не было злого умысла – это действительно может помочь", – приводит слова Журавлева агентство "Прайм".
В случае такого обращения, подчеркнул эксперт, можно сослаться на закон "О персональных данных". Кроме того, параллельно нужно обратиться к операторам поисковых систем и потребовать удалить из поисковой выдачи ссылки на сайты, где незаконно размещены ваши персональные данные.
По словам юриста, даже если ранее человек давал согласие на обработку персональных данных на конкретном сайте, то за ним сохраняется право на отзыв такого согласия. Если же ситуацию не удалось урегулировать самостоятельно, то необходимо обратиться в Роскомнадзор, заключил Журавлев.
Ранее младший аналитик центра мониторинга и реагирования на инциденты ИБ Jet CSIRT компании "Инфосистемы Джет" Мария Волгина рассказала, что делать, если фотографии были опубликованы в чужих социальных сетях без согласия гражданина.
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