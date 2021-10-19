Эксперт рассказала, как добиться удаления своего фото из чужих соцсетей

Фото: depositphotos/BestPhotoStudio

Россияне часто оказываются в ситуации, когда их фото без согласия публикуют в чужих социальных сетях, несмотря на то, что это запрещено законодательством РФ.

Младший аналитик центра мониторинга и реагирования на инциденты ИБ Jet CSIRT компании "Инфосистемы Джет" Мария Волгина рассказала, что делать, если нежелательные фото все-таки попали в общий доступ.

Для начала, подчеркнула эксперт, нужно обратиться к тому, кто опубликовал изображение и потребовать удалить контент, предупредив об ответственности в случае отказа. Если же этот способ не сработал, то нужно написать в службу поддержки соцсети.

"Следует подробно описать проблему и указать ссылки на размещенный материал и страницу нарушителя", – приводит слова эксперта агентство "Прайм".

Она отметила, что платформы оперативно рассматривают такого рода жалобы, удаляют незаконный контент и блокируют аккаунты нарушителей.

Однако существуют сайты, которые снимают с себя ответственность за публикации фотографий, обычно они открыто указывают это в правилах пользования, предупредила эксперт. В таком случае, рассказала Волгина, не следует тратить время на обращение в службу поддержки, нужно сразу идти в суд.

"Перед обращением в суд рекомендуется проконсультироваться с юристом, который поможет правильно составить иск и подготовить все доказательства", – объяснила она.

Специалист отметила, что если на фото содержатся сведения о частной жизни, личная информация о человеке или членах его семьи, а сам снимок сделан без согласия, тот, кто распространил изображение, может понести ответственность вплоть до лишения свободы.

"Человек, чьи права нарушает публикация фото без его согласия, кроме требований удаления и прекращения распространения, имеет право потребовать компенсацию морального вреда", – подчеркнула Волгина.

Она также рассказала, что есть только три случая, когда публиковать чужие фотографии можно без разрешения изображенных на них людей: когда фото используются в государственных, общественных или иных публичных интересах. Например, если съемка проводилась в общественном месте или на публичном мероприятии, когда человек позировал за плату, пояснила Волгина.

Ранее директор юридического департамента RTM Group Елена Хомякова рассказала, за какие селфи можно попасть в тюрьму.