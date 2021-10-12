Юрист объяснил, что будет, если выложить в Сеть чужую фотографию

В наши дни, когда у каждого под рукой смартфон с камерой, есть опасность в любое время стать героем фото или видеорепортажа в интернете. Рассказываем, как защититься от назойливых блогеров.



Только по согласию

Не каждому понравится вдруг обнаружить в Сети свое фото. Но люди, попавшие в неприятную ситуацию, должны знать, что их защищает закон. По словам юриста Юниса Дигмара, публикация и дальнейшее использование изображения человека, в том числе в интернете, регулируются статьей Гражданского кодекса (ГК) РФ "Охрана изображения гражданина" и разъясняются постановлением Пленума Верховного суда.

"По общему правилу, для того чтобы выложить чужую фотографию в интернете, необходимо согласие человека, изображенного на ней. Это согласие по ГК РФ представляет собой сделку и может быть выражено в устной или письменной форме", – объяснил юрист.

Причем согласиться человек может, даже если он просто будет не против съемки. Например, во время позирования для фото или видео.

Но такое разрешение в любой момент может быть отозвано по желанию гражданина. В таком случае фотограф, который сделал снимки с согласия "фотомодели", может потребовать возмещения убытков, если он успел это изображение где-то использовать.

Когда можно сделать снимок

По словам юриста, публикация собственного изображения в интернете и его общедоступность не дают права другим людям использовать снимок без согласия человека, изображенного на фото.

"Исключение составляют случаи, когда пользовательское соглашение сайта, на котором гражданин разместил свое фото, предусматривает право дальнейшего распространения этого изображения", – пояснил эксперт.

В некоторых случаях можно использовать чужие фотографии и без разрешения. Например, если это осуществляется в государственных, общественных или иных публичных интересах. В частности, когда изображение требуется для розыска участников или очевидцев правонарушения, а также без вести пропавших граждан.



Юнис Дигмар юрист Также разрешено использование изображения лица, которое занимает государственную или муниципальную должность, играет существенную роль в общественной жизни в сфере политики, экономики, искусства, спорта или любой иной области. Но только в связи с его публичной деятельностью, для опубликования общественно значимой информации.

Если же кто-то решил использовать фотографию ради своего обывательского интереса или для извлечения прибыли, то опять же необходимо согласие героя снимка.

Бывает, что, снимая в концертном зале или делая фото городских улиц, фотограф ловит в объектив случайных зрителей и прохожих. Но, по словам юриста, это вполне законно.

"Фотография может быть обнародована, если она получена при съемке в общественном месте или на публичном мероприятии: на собраниях, съездах, конференциях, концертах, представлениях, спортивных соревнованиях и подобных мероприятиях. Но только если изображение гражданина не является основным объектом такой съемки, а снимок в целом отображает информацию о мероприятии", – добавил юрист.

Кроме того, никаких претензий по поводу публикации изображения не может быть у гражданина, который уже получил оплату за участие в съемке.

Встретимся в суде

Но как поступить человеку, чье изображение неправомерно используется без разрешения? В этом случае гражданин имеет право в судебном порядке потребовать удалить публикацию и запретить ее дальнейшее распространение. Однако защита чести и достоинства потребует активных действий.



Юнис Дигмар юрист Согласно Гражданско-процессуальному кодексу РФ, факт неправомерного обнародования и использования изображения гражданина подлежит доказыванию самим гражданином. В связи с этим прежде всего необходимо обратиться к нотариусу и в рамках осмотра доказательств зафиксировать факт размещения изображения в Сети.

После этого надо направить претензию с требованием удалить фотографию или видео человеку, разместившему его в интернете. Если после этого изображение не удалено, следует обращаться с исковыми требованиями в суд. Эти требования могут включать в себя компенсацию морального вреда.

Собеседник Москвы 24 подчеркнул, что если изображение было использовано для распространения сведений, порочащих честь, достоинство или деловую репутацию, то пострадавший вправе потребовать опровержения информации, опубликования своего ответа, возмещения убытков и моральной компенсации. Это предусмотрено статьями ГК РФ.

В случае когда опубликованные материалы содержат сведения о частной жизни, эксперт рекомендует обращаться в правоохранительные органы для возбуждения уголовного дела.

Не поддаемся на провокации

Если же на вас направили камеру и провоцируют, юрист советует сообщить оппоненту, что вы не давали согласия на съемку и публикация фотографии или видео недопустима. Вести себя при этом следует спокойно и не вступать в навязываемый конфликт.

"Необходимо отметить, что чрезмерно навязчивое поведение лица, осуществляющего съемку, само по себе может являться мелким хулиганством. За это, согласно Кодексу об административных правонарушениях РФ, предусмотрено наказание в виде административного штрафа или административного ареста на срок до 15 суток", – комментирует эксперт.

Если съемка сопровождается оскорбительным приставанием, то лучше зафиксировать происходящее на видео и затем обратиться за помощью в правоохранительные органы.