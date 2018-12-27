Юрист рассказал, как заставить хозяев собак убирать за питомцами

Некоторые владельцы собак не убирают за своими питомцами, чем вызывают негодование соседей и прохожих. Мы выясняли, как с помощью закона можно приучить хозяев к ответственности за домашних животных.



Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Суровым языком закона

Горожане часто сетуют на то, что в жилом массиве остаются следы жизнедеятельности четвероногих. Юрист Андрей Лямзин поясняет, что правила поведения владельцев собак регулирует Федеральный закон от 27.12.2018 N 498-ФЗ "Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

"Статья 13 этого закона гласит, что выгул домашних животных должен осуществляться при условии обязательного обеспечения безопасности граждан, животных, сохранности имущества физических и юридических лиц", – отмечает юрист.

По словам эксперта, при выгуле собаки необходимо исключать возможность свободного, неконтролируемого передвижения животного при пересечении проезжей части автомобильной дороги, в лифтах и помещениях общего пользования многоквартирных домов, во дворах таких домов, на детских и спортивных площадках.





Андрей Лямзин юрист Владельцы собак обязаны обеспечивать уборку отходов жизнедеятельности животных в местах и на территориях общего пользования. Нельзя допускать выгул животного вне мест, разрешенных для выгула решением органа местного самоуправления.

А некоторые породы собак требуют более серьезного внимания – выгуливать их без намордника и поводка запрещено в любом месте.



Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Кому жаловаться

По мнению эксперта, закон четко устанавливает требования для нерадивых хозяев. Что касается ответственности за нарушения, то наказание зависит от того, в каком регионе они совершаются. "В КоАП города Москвы сказано, что за появление с собакой без поводка и намордника в магазинах, учреждениях, на детских площадках, рынках, пляжах и в транспорте, а также выгул собак на территориях учреждений здравоохранения, детских садов, школ, иных образовательных учреждений и учреждений, работающих с несовершеннолетними, грозит штраф в размере 1 000–2 000 рублей. Такое же наказание предусмотрено за загрязнение питомцами общественных мест экскрементами", – подчеркивает Андрей Лямзин.

Невоспитанные горожане порой только посмеиваются над карательными мерами. По их мнению, эти методы неэффективны, поскольку собачники в основном выгуливают питомцев рано утром и поздно вечером, когда никто не сможет их уличить. Юрист советует очевидцу нарушения прежде всего обратиться непосредственно к хозяину собаки, сделав ему замечание в вежливом тоне. Недобросовестному владельцу следует объяснить, что его действия являются незаконными и нарушающими права окружающих.

"Если же слова никак не повлияли на его поведение, то можете смело обращаться в полицию с заявлением, описывающим произошедшее, не забыв сделать фото или видеофиксацию противоправного поведения", – советует эксперт.

При этом юрист рекомендует собрать инициативную группу из нескольких человек, которыми, скорее всего, могут стать соседи. Ваши соратники подтвердят доводы, указанные в заявлении.



Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Зависит от культуры

Опытные собачники считают, что соблюдать правила не так уж и сложно, это важно для всех горожан. Так, владельцам животных после прогулок приходится как следует отмывать не только обувь, но и лапы своих питомцев.

Недобросовестные собаководы приводят такой аргумент: пластиковые пакеты для уборки за собаками вредят экологии. Однако дисциплинированные граждане полагают, что подчищать за своими питомцами безответственным людям мешает банальная лень, которую они маскируют любовью к природе. И советуют приобрести недорогие биоразлагающиеся пакеты, а на прогулку выходить, вооружившись специальным совком, обернув его пакетиком. Также хозяевам животных рекомендуют приобрести в зоомагазинах специальные наборы для уборки за собакой на улице. К счастью, в Москве многие дворы и парки оборудованы специальными контейнерами.

