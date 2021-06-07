Юрист объяснила, как призвать к порядку соседей за шумный ремонт

Ничто так не выводит из себя москвичей, как звуки дрели, доносящиеся из соседней квартиры. Горожане готовы терпеть чужой ремонт, но только если при этом учитываются их интересы. Выясняем, как можно повлиять на шумных соседей.



Суровым языком закона

Эксперт в сфере жилищного права Людмила Никифорова отмечает, что основная проблема борьбы с шумными соседями – отсутствие единого закона о тишине. По словам эксперта, в некоторых субъектах такой закон есть на местном уровне: например, в Москве, Подмосковье, Ленинградской области. В нем указаны часы, когда шуметь нельзя, и даже более детально могут быть прописаны ситуации, когда не следует выполнять именно ремонтные работы. Однако специалист сетует, что не всегда в таких законах указаны нормы ответственности.

Согласно закону города Москвы от 12 июля 2002 года № 42 "О соблюдении покоя граждан и тишины в городе Москве", производить ремонтные работы запрещено в будние дни с 19:00 до 09:00 часов и с 13:00 до 15:00, а также в воскресенье и нерабочие праздничные дни. Нарушение грозит штрафом от 1 000 до 2 000 рублей. Но, по словам специалиста, есть исключения: такие нормы не распространяются на новостройки (с момента ввода дома в эксплуатацию и в течение следующих полутора лет).

А на федеральном уровне приняты санитарные нормы и правила, из которых следует, что с 07:00 до 23:00 допустим шум, не превышающий 55 децибелов, а с 23:00 до 07:00 уровень шума не должен быть выше 45 децибелов. Однако добиться справедливости с этими правилами в руках весьма сложно.

"Уровень шума замеряют специализированные организации за ваш счет, если вы вызываете эксперта по поводу громких соседей. За счет государства это делается, если шумят организации или магазины – тогда замеры по вашему заявлению производят сотрудники Роспотребнадзора", – поясняет эксперт.



Шумим, братец

Людмила Никифорова отмечает, что самое лучшее в ситуации с шумными соседями – договориться мирно. Для этого надо встретиться с ними и объяснить, что шум доставляет вам дискомфорт. В идеале можно обговорить взаимные уступки – выбрать те часы, когда соседи спокойно делают ремонт, а вы не предъявляете к ним претензий.

Если же граждане неохотно идут на контакт, то им можно объяснить, что за шум грозит административная ответственность, а у вас есть право требовать возмещения морального вреда и всех понесенных расходов, в том числе на адвоката.

"Когда не помогают никакие уговоры, следует обращаться в полицию с заявлением – по телефону или лично. Но до этого желательно собрать доказательства: видео и аудиозаписи, объяснения свидетелей, экспертное заключение по уровню шума. Потому что к приезду полиции владельцы соседней квартиры могут снизить децибелы. После нескольких административных штрафов и возмещения вам морального вреда у соседей надолго отпадет желание шуметь, если, конечно, они адекватные люди", – поясняет эксперт в сфере жилищного права.



Не доводи до предела

Но что же делать, если люди не собираются идти на уступки, а вы устали от ежедневного грохота? По словам эксперта Людмилы Никифоровой, самая крайняя мера ответственности – выселение соседа из квартиры. Она предусмотрена статьей 91 Жилищного кодекса РФ (для нанимателей жилья) и статьей 293 Жилищного кодекса РФ (для собственников квартир).

Арендаторов выставляют вон без особых церемоний и предоставления другого жилого помещения. А вот выселить собственника из квартиры можно только в самых исключительных случаях. Делается это по иску местной администрации и возможно лишь за систематическое нарушение прав соседей. В этом случае квартира продается с публичных торгов, а собственнику отдают деньги, полученные от продажи, за вычетом расходов на исполнение решения суда. О такой мере Людмила Никифорова советует рассказать своему шумному соседу. Возможно, на него это подействует сильнее, чем угроза штрафа в 1 000 рублей.

