Эксперт оценил предложение депутата Госдумы повысить налоги на большие квартиры

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Эксперт по недвижимости Герман Борисов прокомментировал Москве 24 предложение об увеличении налоговых ставок для больших квартир.
Ранее депутат Михаил Щапов предложил повысить налог на жилую недвижимость площадью более 100 квадратных метров. По его мнению, наличие большой квартиры является явным признаком состоятельности.
По словам Германа Борисова, налоговая ставка и сейчас является дифференцированной в зависимости от кадастровой стоимости квартиры. Существующий размер налогов вполне адекватный, уверен он.
"Сейчас в Москве квартир больше 100 метров не так много. Все классические двухкомнатные и трехкомнатные квартиры комфорткласса меньше 100 метров. В бизнес-классе уже площади до 100 метров доходят", – пояснил Борисов.
Эксперт добавил, что если и увеличивать ставку, то не от 100 квадратных метров, а от 150.
Собеседник Москвы 24 отметил, что квартиры больше 150 квадратных метров обычно делают только в жилых комплексах премиум-класса.
Риелтор Анастасия Сорокина ранее сообщила, что в Москве растет популярность микроквартир. В основном их площадь составляла от 12 до 15 квадратных метров. За последние пять лет в столице было продано несколько сотен таких маленьких жилых помещений.
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