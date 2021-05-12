Правительство прорабатывает вопрос продления льготной ипотеки для новостроек

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что в правительстве работают над вопросом продления программы льготной ипотеки для новостроек. Об этом он сообщил в ходе выступления с отчетом о деятельности правительства.

"Программа завершается в середине этого года. По поручению президента правительство прорабатывает вопрос об объемах и форматах ее продолжения", – рассказал премьер-министр.

По его словам, на покупку жилья в сельской местности льготные кредиты по ставке до 3% взяли около 45 тысяч семей. Благодаря "Дальневосточной ипотеке" жилищные условия смогли улучшить тысячи семей.

Ранее стало известно, что российское правительство расширило программу льготной ипотеки для семей с детьми. Теперь программа распространяется на строительство частных домов.