Кабмин расширяет программу льготной ипотеки на строительство частных домов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Российское правительство расширяет программу льготной ипотеки для семей с детьми. Теперь программа распространяется на строительство частных домов, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, открывая оперативное совещание со своими заместителями.

"Мы расширяем возможность взять льготную ипотеку и на строительство жилого дома. Рассчитываем, что более 20 тысяч семей смогут улучшить жилищные условия, в том числе осуществить мечту своего ребенка об отдельной комнате", – цитирует Мишустина РИА Новости.

По информации пресс-службы кабмина, теперь кредиты по льготной ставке до 6% годовых можно будет получить не только на покупку готового жилья, но и на строительство частного дома и покупку земельного участка.

На льготную ипотеку могут рассчитывать семьи, в которых с 1 января 2018 года родился второй или последующий ребенок. Также программа распространяется на семьи с одним ребенком, у которого есть инвалидность.

Обязательным условием является договор подряда со строительными компаниями или индивидуальными предпринимателями. Первоначальный взнос составит 15%, говорится в сообщении пресс-службы.

Максимальная сумма кредита для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей составляет 12 миллионов рублей, для других регионов – 6 миллионов рублей.

Ранее депутат Госдумы Петр Толстой выступил с предложением ввести беспроцентную ипотеку для семей с тремя детьми. Депутат напомнил, что по поручению спикера Госдумы Вячеслава Володина создана рабочая группа, которая рассматривает актуальные проблемы поддержки многодетных семей.

Решение о дальнейшей судьбе программы льготной ипотеки будет принято до 1 июля, в настоящий момент правительство рассматривает возможность ее продления и расширения на семьи с детьми.

Вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что сроки и параметры продления программы льготной ипотеки на данный момент не определены. По его словам, решение будет приниматься ближе к июлю текущего года.

По данным экспертов, в продлении программы больше всего нуждаются Архангельская, Астраханская, Омская, Челябинская, Саратовская и Тамбовская области.