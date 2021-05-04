Эксперты рассказали, как накопить на квартиру к концу года

Экономисты считают, что стать обладателем собственного жилья уже в конце этого года реально, если не ждать, что финансовое положение улучшится с помощью чуда или волшебной палочки. По их мнению, уже сегодня нужно создать цель, оптимизировать расходы и откладывать деньги.

Чего мы хотим

По мнению практикующего инвестора в доходные квартиры и фондовый рынок Юлии Макушевой, если подойти к теме взвешенно, то первое, с чем надо определиться, – это конечная цель. "Для примера возьмем двушку в Москве за 15 млн и однушку в Подмосковье за 4 млн. До нового года осталось 8 месяцев. Путем несложных вычислений получаем, что надо копить по 1,875 млн рублей в месяц в первом случае и по 500 тысяч во втором. Таких зарплат у россиян обычно не бывает. Открываем ипотечный калькулятор и выясняем, что первоначальный взнос в первом случае – 1,5 млн рублей и 400 тысяч во втором. Цифры более симпатичные и реальные", – ободряет Юлия Макушева.

Памятка для экономных людей

Эксперт советует определить алгоритм накопления первоначального взноса. По мнению Юлии Макушевой, он выглядит следующим образом.

Узнаем обо всех возможных вариантах субсидий, льгот и региональных программ по покупке квартир. Возможно, у вас есть материнский капитал или государство оплатит часть приобретения.

Создаем копилку на своем банковском счете. У некоторых банков она может копить фиксированную сумму, сдачу с покупок и кешбэк. Если заниматься чистым накоплением, то в первом случае нужно 187 500 рублей в месяц, во втором – 50 000 рублей в месяц.

Доски объявлений – это лучшие друзья "копителя". Есть возможность "расхламиться" за деньги, а также купить необходимые вещи дешевле, чем даже в магазине экономкласса!

Откажитесь от лишних расходов. Вы курите, посещаете каждый день кофейню или дарите подарки близким на все праздники? Теперь считаем, сколько стоят эти привычки и отказываемся от них.

Подработка. Новый бизнес изобретать некогда. Берите на подработку самые простые вещи. Например, одноразовая уборка квартиры в Москве стоит от 3 тысяч рублей, услуги няни – от 300 рублей в час, вызов мастера для разовых работ – от 800 рублей и т. д.

Если ваша машина служит только для поездок на работу, в супермаркет и к друзьям, посчитайте стоимость владения ею. Это налог, бензин, страховка, ремонт, смена резины, амортизация, платная парковка. Автомобиль лучше продать – каршеринг, такси и общественный транспорт обойдутся дешевле.

Помощь со стороны. Принято считать, что для девушек источник финансовой поддержки – богатые мужчины. Однако практика показывает, что обычно охотнее помогают близкие родственники, реже – подруги.

Часто квартира приобретается в виде "пассива", то есть для личного проживания. Попробуйте узнать, как на первых порах сдать квартиру в аренду, чтобы некоторое время она сама за себя платила ипотеку.

Оптимизация расходов

По словам эксперта, многие люди до сих пор думают, что оптимизация расходов – это экономия. "Однако такой подход давно устарел, – предупреждает Юлия Макушева. – Смысл не в том, чтобы гоняться за скидками, посещать гипермаркеты и считать мелочь. Прежде всего, бюджет надо планировать. Установите себе на телефон приложение и записывайте в него все свои траты. Так вы узнаете, сколько денег реально тратится и на какие цели. Со второго месяца можно спланировать расходы и придерживаться этой цифры".

Крупные покупки планируются заранее. Лучше всего вынести их в отдельную статью расходов и ежемесячно пополнять (даже если ничего не покупаете в этот месяц).



Инвестор предупреждает: на пище экономить нельзя! "Это золотое правило поможет избежать проблем со здоровьем и последующих трат на лекарства, обследования и врачей. Поэтому всегда покупайте еду в хороших магазинах с заранее подготовленным списком. Некоторые люди составляют себе предварительно меню на неделю и рассчитывают по нему количество нужных продуктов", – поясняет Юлия Макушева.

Ищем дыры в бюджете

Специалист считает, что люди сами виноваты в лишних тратах. "Вы можете не придавать значения тому, что ходите на обед в заведения фастфуда, пьете много газировки или курите кальян по выходным. Однако приложение в телефоне обязательно это заметит и посчитает. Такие траты надо сокращать в первую очередь. С каждого поступления денежных средств необходимо откладывать. Обычно советуют откладывать 10% своих расходов, но можно и больше. Именно так создается подушка безопасности на непредвиденные расходы. Откажитесь от посещения магазинов в период распродаж. Помните, что эти товары никто не купил по полной цене, а значит, и вам они, скорее всего, не нужны", – убеждает Юлия Макушева.

Такого же мнения придерживается и финансовый советник, эксперт по управлению личными финансами Наталья Жукова. "Как правило, когда люди начинают вести учет, они обнаруживают, что на действительно необходимые вещи тратят не так уж много. А вот на разные развлечения, спонтанные покупки, обеды и ужины в кафе, сигареты и алкоголь уходит значительная часть бюджета. Маленькие радости в жизни должны быть, но нужно определить сумму расходов на них и постараться в нее укладываться", – говорит эксперт.

Разложим по конвертам

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Эксперт по управлению личными финансами Наталья Жукова для планирования бюджета советует пользоваться системой, которая условно называется "конверты". "Это могут быть реальные конверты, копилки или разные банковские карты и счета. Записывайте расходы, анализируйте их и определяйте категории, на которые уходят деньги", – говорит Жукова.

Когда вы поймете, какие статьи расходов у вас есть, какие суммы нужно заложить на каждую из них, вы ежемесячно просто будете раскладывать эти средства по "конвертам"



"Например, продукты – 20 000 рублей, обязательные платежи (коммуналка, связь, интернет, кредит и т. п.) – 20 000 рублей, проезд – 3 000 рублей, копилка "одежда, обувь" – 4 000 рублей, копилка "праздники, подарки" – 2 000 рублей, копилка "развлечения" – 5 000 рублей. Итого 54 000 рублей. Допустим, ваш ежемесячный доход составляет 60 000 рублей, остаток, или "дельта", – 6 000 рублей. Вы оставляете на основном счете деньги на продукты и проезд. А суммы для обязательных платежей отправляете на счета, предназначенные для их оплаты", – говорит финансовый советник.

Наталья Жукова отмечает, что приобретение подарков к праздникам, а также покупка одежды и обуви случается нечасто. "Значит, эти "конверты" могут послужить своего рода фондами для накопления, – советует эксперт. – Лучше всего сделать так, чтобы эти деньги из них взять было сложнее, например открыть для этих категорий специальные счета. "Таким образом, вы обезопасите себя от спонтанных трат из этих копилок. Дисциплина, регулярность действий и осознанный подход помогут сделать так, чтобы у вас была положительная "дельта", – резюмирует эксперт по управлению личными финансами.