Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Грузовик опрокинулся на 19-м километре МКАД, в районе Бесединского моста. Об этом пишет пресс-служба столичного Дептранса.

"На месте работают оперативные службы города", – предупредили там.

Инцидент случился на внешней стороне кольцевой автодороги, в итоге отмечаются затруднения в движении на 4,5 километра. В ведомстве призвали горожан и гостей города выбирать пути объезда.

Ранее авария с легковым авто и грузовой "ГАЗелью" произошла на 101-м километре МКАД. В результате одно из авто загорелось, его удалось потушить на площади в 4 квадратных метра.

