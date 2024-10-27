25 человек пострадали в ДТП с автобусами в Санкт-Петербурге

Два автобуса и два автомобиля столкнулись друг с другом в Санкт-Петербурге, в результате чего пострадали около 25 человек. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МВД.

Так, пострадал водитель автобуса "МАЗ" и еще девять человек, включая 12-летнего ребенка. Всех их доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести. Еще 15 пострадавших, в том числе двое детей, от госпитализации отказались.

Как сообщает ведомство, на водитель "МАЗ" ехал по Невскому проспекту и во время поворота на Лиговский проспект проехал на красный свет. В результате автобус врезался в другой автобус Volgabus, а также в машины Mercedes и Citroen.

"По предварительной информации, перед ДТП у водителя автобуса произошло резкое ухудшение самочувствия", – уточнили в пресс-службе.

Правоохранители уже начали проверку. Прокуратура Центрального района Санкт-Петербурга взяла на контроль выяснение обстоятельств ДТП.

В пресс-службе ГСУ СК по городу заявили, что по факту ДТП проводится доследственная проверка. При этом, как сообщает ведомство, в аварии пострадали 10 человек, включая трех детей. Всем им оказана медицинская помощь, а четверо граждан были доставлены в медучреждения.

Ранее произошла авария с участием фуры и легковушки в городском округе Домодедово в районе 175 километра автодороги А-107. Машина марки Lada выехала на полосу встречного движения.

От травм, полученных в результате столкновения машин, скончались водитель и пассажиры легкового автомобиля. Полиция Подмосковья возбудила уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".

