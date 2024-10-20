20 октября, 13:16Происшествия
Уголовное дело возбуждено по факту ДТП в Подмосковье, в котором погибли 5 человек
Фото: телеграм-канал "Прокуратура Московской области"
Полиция Подмосковья возбудила уголовное дело по факту ДТП, в результате которого погибли пять человек, сообщает ТАСС со ссылкой на начальника управления информации и общественных связей ГУ МВД по Московской области Татьяну Петрову.
Сотрудники ведомства будут расследовать нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц.
Авария с участием фуры и легковушки произошла в городском округе Домодедово в районе 175 километра автодороги А-107. Машина марки Lada выехала на полосу встречного движения.
От травм, полученных в результате столкновения машин, скончались водитель и пассажиры легкового автомобиля.
Смертельная авария в Домодедове унесла жизни пятерых человек