Уголовное дело возбуждено по факту ДТП в Подмосковье, в котором погибли 5 человек

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Московской области"

Полиция Подмосковья возбудила уголовное дело по факту ДТП, в результате которого погибли пять человек, сообщает ТАСС со ссылкой на начальника управления информации и общественных связей ГУ МВД по Московской области Татьяну Петрову.

Сотрудники ведомства будут расследовать нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц.

Авария с участием фуры и легковушки произошла в городском округе Домодедово в районе 175 километра автодороги А-107. Машина марки Lada выехала на полосу встречного движения.

От травм, полученных в результате столкновения машин, скончались водитель и пассажиры легкового автомобиля.