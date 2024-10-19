Двое детей пострадали в ДТП на юго-востоке Москвы

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

На Волгоградском проспекте Москвы столкнулись два автомобиля такси. В результате ДТП пострадали двое детей, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Как говорится в сообщении, один из автомобилей выехал на полосу, предназначенную для встречного движения.

"В результате дорожной аварии есть пострадавшие, в том числе двое малолетних детей", – отметили в пресс-службе.

Установление обстоятельств ДТП находится на контроле в прокуратуре.

Ранее два внедорожника столкнулись на Большой Черемушкинской улице в Москве. Как сообщали очевидцы, в результате столкновения два автомобиля вылетели на трамвайные пути.

Кроме того, 14 октября несколько автомобилей попали в ДТП в Лефортовском тоннеле. Авария произошла на внешней стороне Третьего транспортного кольца и тоже вызвала затруднения в движении.