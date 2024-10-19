19 октября, 18:43Происшествия
Двое детей пострадали в ДТП на юго-востоке Москвы
Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"
На Волгоградском проспекте Москвы столкнулись два автомобиля такси. В результате ДТП пострадали двое детей, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.
Как говорится в сообщении, один из автомобилей выехал на полосу, предназначенную для встречного движения.
"В результате дорожной аварии есть пострадавшие, в том числе двое малолетних детей", – отметили в пресс-службе.
Установление обстоятельств ДТП находится на контроле в прокуратуре.
Ранее два внедорожника столкнулись на Большой Черемушкинской улице в Москве. Как сообщали очевидцы, в результате столкновения два автомобиля вылетели на трамвайные пути.
Кроме того, 14 октября несколько автомобилей попали в ДТП в Лефортовском тоннеле. Авария произошла на внешней стороне Третьего транспортного кольца и тоже вызвала затруднения в движении.
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